В «Макларене» высказались о планах на будущее после расставания с Риккардо
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о будущем после ухода австралийца Даниэля Риккардо, готовящегося покинуть команду по окончании нынешнего сезона.
«Без сомнений, мы более чем уверены в нашем будущем, о котором расскажем в нужный момент. Мы хотим сосредоточиться в этот уикенд и до конца года на гонках, поэтому посчитали, что будет важно сделать объявление сегодня», – приводит слова Брауна издание Motorsport.
Также о будущем команды высказался её руководитель Андреас Зайдль, заявивший, что пока рано думать о замене Риккардо на соотечественника Оскара Пиастри.
«По правде сказать, прямо сейчас мне неинтересно заниматься подобным сравнением. Сегодня речь пойдёт о Даниэле, как и на протяжении всего уикенда в Спа».
Новость по темеДаниэль Риккардо покинет «Макларен» по окончании сезона
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