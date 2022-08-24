В «Макларене» высказались о планах на будущее после расставания с Риккардо

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о будущем после ухода австралийца Даниэля Риккардо, готовящегося покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

«Без сомнений, мы более чем уверены в нашем будущем, о котором расскажем в нужный момент. Мы хотим сосредоточиться в этот уикенд и до конца года на гонках, поэтому посчитали, что будет важно сделать объявление сегодня», – приводит слова Брауна издание Motorsport.

Также о будущем команды высказался её руководитель Андреас Зайдль, заявивший, что пока рано думать о замене Риккардо на соотечественника Оскара Пиастри.

«По правде сказать, прямо сейчас мне неинтересно заниматься подобным сравнением. Сегодня речь пойдёт о Даниэле, как и на протяжении всего уикенда в Спа».