Мик Шумахер и Феттель обыграли сборную Дирка Новицки в матче, посвящённом Михаэлю Шумахеру

Состоялся очередной благотворительный футбольный матч, организованный пилотом команды Формулы-1 немцем Миком Шумахером в честь своего отца, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, сообщает издание Bild.

Против команды Шумахера традиционно выступила сборная немецкого баскетболиста Дирка Новицки. Победу со счётом 11:10 одержала команда Шумахера. Мик отличился в матче трижды, ещё два гола забил Себастьян Феттель.

Вырученные с матча € 100 тыс. направлены на счета благотворительных проектов Keep Fighting Foundation (фонд Шумахера) и Dirk Nowitzki Foundation (фонд Новицки).

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму в результате падения при катании на горных лыжах. С тех пор информация о физическом состоянии немца держится в тайне.