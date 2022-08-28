Остин Диллон сенсационно выиграл гонку NASCAR в Дайтоне после завала

Пилот команды «Чилдресс» Остин Диллон выиграл гонку Coke Zero Sugar 400 — финальный этап регулярного сезона NASCAR Cup Series сезона-2022, который прошёл в Дайтоне (США). Эта победа позволила Диллону в последний момент получить путёвку в финальную часть первенства.

Гонка была надолго остановлена из-за серьёзной аварии и спровоцировавшего её дождя: сразу трое пилотов из группы лидеров поскользнулись на скользком асфальте, из-за чего произошёл завал с участием полутора десятков пилотов. В лидеры же вырвался Остин Диллон, который сумел объехать завал и избежать столкновений.

После трёхчасовой паузы, когда дождь закончился и трасса просохла, дирекция гонки дала рестарт. Диллон поначалу пропустил Остина Синдрика, но на последнем круге с контактом опередил гонщика «Пенске» и вернул себе первую позицию.

NASCAR Cup Series. Coke Zero Sugar 400 (топ-10):

1. Остин Диллон («Чилдресс») — 160 кругов.

2. Тайлер Реддик («Чилдресс») +0,128 сек.

3. Остин Синдрик («Пенске») +0,140.

4. Лэндон Кэссил («Спайр») +0,262.

5. Ноа Грэгсон («Каулиг») +0,284.

6. Коди Уэйр («Рик Уэйр») +0,446.

7. Би-Джей Маклеод («Лив Фаст») +0,555.

8. Мартин Труэкс («Гиббс») +0,575.

9. Дэвид Рэган («Рик Уэйр») +0,579.

10. Кайл Буш («Гиббс») +41,745.

Следующий этап NASCAR Cup Series, гонка Cook Out Southern 500, состоится 4 сентября на знаменитом овале в Дарлингтоне. Это будет первый этап плей-офф сезона-2022.