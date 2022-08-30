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Антон Козлов упустил шанс досрочно оформить титул в RDS EUROPE

Антон Козлов упустил шанс досрочно оформить титул в RDS EUROPE
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В прошедшие выходные, 27-28 августа, в Нижнем Новгороде на NRing Circuit состоялся пятый этап RDS EUROPE. За один шаг до финала каждый проезд приковывает внимание не только техничностью и зрелищностью, но и результатом, который пилот зарабатывает в общую копилку. Так, например, вылет в ТОП 16 фаворита чемпионата Антона Козлова стал не просто обидным проигрышем на ранней стадии: за шаг до финала он лишил Антона возможности досрочно заработать титул чемпиона RDS EUROPE 2022. Алексей Козлов же, напротив, укрепил позиции в чемпионате, сначала показав второй результат в квалификации, а затем выиграв этап в Нижнем Новгороде. Разрыв между первой и второй строчкой турнирной таблицы составляет сейчас 99 очков. Нас ждёт интереснейший напряжённый финал.

Судьи этапа – команда «Московский Спорт» в составе Фёдора Дзежица, Евгения Ружейникова и Сергея Щербакова – предложили типичное для Нижнего Новгорода задание: скоростное и зрелищное. Лучшим в квалификации вот уже третий раз в этом сезоне стал Леонид Шнайдер (с результатом 97 баллов). Интересно, что на следующий день в ТОП 4 встретились в итоге пилоты, показавшие четыре лучших результата в одиночных заездах: Леонид Шнайдер, Алексей Козлов, Николай Горковенко и Артём Шабанов.

Фото: RDS EUROPE

Николай Горковенко, ставший в итоге четвёртым, проехал максимум заездов в этот уикенд: рекордное количество OMT обеспечили прекрасный накат пилота на его новой BMW F22, и теперь их ждёт 6-й этап RDS GP в Москве, а возможно, и финал RDS EUROPE в Рязани. Бронзовый призёр 5-го этапа RDS EUROPE – Артём Шабанов. Здесь мы видим результат скилла и опыта, прекрасно реализованных за рулём нового белоснежного Nissan Silvia S15.

Второй – Леонид Шнайдер из Красноярска. Все выходные Леонид показывал на своём Toyota Mark II агрессивный и точный, дымный и уверенный дрифт и лишь в финальном заезде совершил ошибку, отдав победу в руки Алексея Козлова. Леонид сейчас занимает третью строчку турнирной таблицы и на финале будет оборонять позиции от таких же молодых и уверенных оппонентов Дениса Сорокопуда и Данилы Воробьёва.

Победитель 5-го этапа – Алексей Козлов из Петропавловска-Камчатского на так любимом фанатами чёрно-фиолетовом Toyota Mark II, который успешным выступлением в Нижнем Новгороде обеспечил себе возможность бороться за титул чемпиона RDS EUROPE 2022. Запись трансляции 5-го этапа доступна на RDS TV.

Финал RDS EUROPE 2022 состоится уже 17-18 сентября в Рязани, на знаковом для дрифта и так любимом болельщиками АСК «Атрон». Безусловно, «стена-магнит» внесёт дополнительную интригу в результаты этапа и чемпионата! Билеты уже в продаже на сайте rdseurope.ru.

Личный зачёт пятого этапа RDS EUROPE:
1. Алексей Козлов (Toyota Mark II, Петропавловск-Камчатский, KrakeN Team).
2. Леонид Шнайдер (Toyota Mark II, Красноярск, TimeUp).
3. Артём Шабанов (Nissan Silvia S15, Москва).

Командный зачёт пятого этапа RDS EUROPE:
1. KrakeN Team (Алексей Козлов, Владимир Сафонов, Александр Андреади).
2. SLIDE POWER (Артём Шабанов, Игорь Беспалов, Михаил Давидянц).
3. TimeUp (Роман Тиводар, Леонид Шнайдер, Александр Грабельников).

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