Ферстаппен и Цунода приняли участие в гонке задним ходом. Видео
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» представила забавное видео, на котором демонстрируется, как пилоты Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Юки Цунода («Альфа Таури») демонстрируют умение ездить задним ходом. Соответствующая видеозапись появилась на официальном канале австрийского гоночного коллектива в YouTube.
«Пилоты Формулы-1 чрезвычайно талантливы в быстрой езде вперёд, но могут ли они вести машину задним ходом? Мы отправили Макса Ферстаппена и Юки Цуноду в Зандворт и посадили их в автомобили DAF Variomatic, чтобы выяснить это. Способные двигаться со скоростью 120 км/ч задним ходом, эти автомобили представляют собой совершенно новый вызов», — говорится в описании к ролику.
Видео можно посмотреть на канале «Ред Булл» в YouTube.
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