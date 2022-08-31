Ферстаппен и Цунода приняли участие в гонке задним ходом. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» представила забавное видео, на котором демонстрируется, как пилоты Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Юки Цунода («Альфа Таури») демонстрируют умение ездить задним ходом. Соответствующая видеозапись появилась на официальном канале австрийского гоночного коллектива в YouTube.



«Пилоты Формулы-1 чрезвычайно талантливы в быстрой езде вперёд, но могут ли они вести машину задним ходом? Мы отправили Макса Ферстаппена и Юки Цуноду в Зандворт и посадили их в автомобили DAF Variomatic, чтобы выяснить это. Способные двигаться со скоростью 120 км/ч задним ходом, эти автомобили представляют собой совершенно новый вызов», — говорится в описании к ролику.

Видео можно посмотреть на канале «Ред Булл» в YouTube.