Марк Зурер не верит в переход Мика Шумахера в «Альфа Таури»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер не видит причин, по которым «Альфа Таури» могла бы подписать контракт с Миком Шумахером.
«Почему «Альфа Таури» должна взять Мика Шумахера? У них есть собственная программа развития молодёжи. Как по мне, этот ход не имеет особого смысла.
Мик не может раскрыть свой потенциал в «Хаасе», их машина — костыль, который работает далеко не на всех трассах. Я не думаю, что этот болид подходит под стиль пилотирования Мика.
Очень сложно ехать быстро на плохой машине. И Мику действительно тяжело. Мне его немного жаль, потому что в хорошей машине ему было бы проще прогрессировать, чем в машине, от которой не особо знаешь, чего ждать.
Но нужно быть лучше, чем твой болид. Нужно показать это всем. У Мика пока это не получается. У него есть быстрый напарник в лице Кевина Магнуссена, но самому Мику не хватает стабильности. Он должен опережать по крайней мере напарника, выделяться, как Алекс Албон, чтобы оказаться в списке кандидатов на места в других командах», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.
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