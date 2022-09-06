У «Феррари» будет специальная униформа на Гран-при Италии

Команда Формулы-1 «Феррари» представила новый комплект формы, который будет использоваться на предстоящем Гран-при Италии.

Напомним, Гран-при Италии пройдёт уже на ближайших выходных. Этап традиционно состоится в Монце.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 135 очков, а третьим по-прежнему идёт «Мерседес». «Альпин» в борьбе за четвёртую позицию отыграла у «Макларена» ещё четыре балла и находится впереди уже на 24 очка.



Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 511 очков.

2. «Феррари» — 376.

3. «Мерседес» — 346.

4. «Альпин» — 125.

5. «Макларен» — 101.

6. «Альфа Ромео» — 51.

7. «Хаас» — 34.

8. «Альфа Таури» — 29.

9. «Астон Мартин» — 25.

10. «Уильямс» — 4.