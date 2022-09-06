У «Феррари» будет специальная униформа на Гран-при Италии
Поделиться
Команда Формулы-1 «Феррари» представила новый комплект формы, который будет использоваться на предстоящем Гран-при Италии.
Напомним, Гран-при Италии пройдёт уже на ближайших выходных. Этап традиционно состоится в Монце.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 135 очков, а третьим по-прежнему идёт «Мерседес». «Альпин» в борьбе за четвёртую позицию отыграла у «Макларена» ещё четыре балла и находится впереди уже на 24 очка.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 511 очков.
2. «Феррари» — 376.
3. «Мерседес» — 346.
4. «Альпин» — 125.
5. «Макларен» — 101.
6. «Альфа Ромео» — 51.
7. «Хаас» — 34.
8. «Альфа Таури» — 29.
9. «Астон Мартин» — 25.
10. «Уильямс» — 4.
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
00:55
-
00:01
- 15 сентября 2022
-
22:55
-
21:43
-
20:45
-
19:50
-
18:38
-
18:25
-
17:39
-
17:37
-
17:36
-
16:51
-
15:36
-
14:59
-
14:39
-
14:28
-
13:51
-
13:38
-
13:02
-
12:50
-
12:27
-
11:57
-
11:29
-
11:11
-
10:53
-
10:29
-
09:32
-
00:55
- 14 сентября 2022
-
23:37
-
22:55
-
22:43
-
21:55
-
21:05
-
20:45
-
19:41
Партнерский контент