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У «Феррари» будет специальная униформа на Гран-при Италии

У «Феррари» будет специальная униформа на Гран-при Италии
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Команда Формулы-1 «Феррари» представила новый комплект формы, который будет использоваться на предстоящем Гран-при Италии.

Напомним, Гран-при Италии пройдёт уже на ближайших выходных. Этап традиционно состоится в Монце.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 135 очков, а третьим по-прежнему идёт «Мерседес». «Альпин» в борьбе за четвёртую позицию отыграла у «Макларена» ещё четыре балла и находится впереди уже на 24 очка.

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 511 очков.
2. «Феррари» — 376.
3. «Мерседес» — 346.
4. «Альпин» — 125.
5. «Макларен» — 101.
6. «Альфа Ромео» — 51.
7. «Хаас» — 34.
8. «Альфа Таури» — 29.
9. «Астон Мартин» — 25.
10. «Уильямс» — 4.

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