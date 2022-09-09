Леклер — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Италии, Сайнс — 2-й, Ферстаппен — 5-й

В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе время у его напарника Карлоса Сайнса. Третьим был Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес».



Напарник Расселла, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был четвёртым. Лидер общего зачёта пилотов «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Италии. Первая свободная практика: