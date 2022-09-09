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Леклер — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Италии, Сайнс — 2-й, Ферстаппен — 5-й

Леклер — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Италии, Сайнс — 2-й, Ферстаппен — 5-й
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В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе время у его напарника Карлоса Сайнса. Третьим был Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес».

Напарник Расселла, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был четвёртым. Лидер общего зачёта пилотов «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Италии. Первая свободная практика:

МестоПилотКомандаВремя
1.Шарль Леклер«Феррари»1:22.410
2.Карлос Сайнс«Феррари»+0.077
3.Джордж Расселл«Мерседес»+0.279
4.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.421
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.430
6.Эстебан Окон«Альпин»+0.665
7.Фернандо Алонсо«Альпин»+0.689
8.Юки Цунода«Альфа Таури»+0.850
9.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.984
10.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.101
11.Александер Албон«Уильямс»+1.119
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.160
13.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.230
14.Серхио Перес«Ред Булл»+1.251
15.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.278
16.Ландо Норрис«Макларен»+1.446
17.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.596
18.Антонио Джовинацци«Хаас»+1.907
19.Ник де Врис«Астон Мартин»+2.321
20.Николас Латифи«Уильямс»+2.531
Формула-1 2022. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 1
09 сентября 2022, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:22.410
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.077
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.279
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