Леклер — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Италии, Сайнс — 2-й, Ферстаппен — 5-й
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В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе время у его напарника Карлоса Сайнса. Третьим был Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес».
Напарник Расселла, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был четвёртым. Лидер общего зачёта пилотов «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал пятый результат.
Формула-1. Гран-при Италии. Первая свободная практика:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:22.410
|2.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.077
|3.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.279
|4.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.421
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.430
|6.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0.665
|7.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+0.689
|8.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+0.850
|9.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0.984
|10.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1.101
|11.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.119
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.160
|13.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.230
|14.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1.251
|15.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.278
|16.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.446
|17.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.596
|18.
|Антонио Джовинацци
|«Хаас»
|+1.907
|19.
|Ник де Врис
|«Астон Мартин»
|+2.321
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+2.531
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