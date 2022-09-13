Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл — о де Врисе: он доказал всё, что должен. Ник заслуживает места в Формуле-1

Расселл — о де Врисе: он доказал всё, что должен. Ник заслуживает места в Формуле-1
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что девятое место Ника де Вриса на Гран-при Италии доказывает, что голландец заслуживает места на стартовой решётке Формулы-1 2023 года.

Де Врис дебютировал в Формуле 1 в составе «Уильямса» в Монце, заменив Алекса Албона, который был госпитализирован с аппендицитом.

27-летний гонщик занял 9-е место и набрал два очка в зачёт чемпионата мира, показав лучший результат команды в этом сезоне и опередив напарника Николаса Латифи.

«Очевидно, он проделал отличную работу. На протяжении всей нашей картинговой карьеры мы втроём (Расселл, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер) гонялись против него и хорошо его знали.

Он всегда был одним из лучших, и нет никаких сомнений, что он заслуживает места в Формуле-1 на следующий сезон.

Так иногда бывает в спорте, есть 20 гонщиков, не все получают возможность, но, безусловно, сейчас он доказал всё, что должен», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022