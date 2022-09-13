Расселл — о де Врисе: он доказал всё, что должен. Ник заслуживает места в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что девятое место Ника де Вриса на Гран-при Италии доказывает, что голландец заслуживает места на стартовой решётке Формулы-1 2023 года.

Де Врис дебютировал в Формуле 1 в составе «Уильямса» в Монце, заменив Алекса Албона, который был госпитализирован с аппендицитом.

27-летний гонщик занял 9-е место и набрал два очка в зачёт чемпионата мира, показав лучший результат команды в этом сезоне и опередив напарника Николаса Латифи.

«Очевидно, он проделал отличную работу. На протяжении всей нашей картинговой карьеры мы втроём (Расселл, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер) гонялись против него и хорошо его знали.



Он всегда был одним из лучших, и нет никаких сомнений, что он заслуживает места в Формуле-1 на следующий сезон.



Так иногда бывает в спорте, есть 20 гонщиков, не все получают возможность, но, безусловно, сейчас он доказал всё, что должен», — приводит слова Расселла Racingnews365.