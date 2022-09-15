Норрис — о ГП Италии: одна из моих лучших гонок в Формуле-1

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что на Гран-при Италии он провёл одну из лучших своих гонок.

Ландо Норрис закончил гонку на седьмой позиции. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Я бы сказал, что это была, вероятно, одна из моих лучших гонок в Формуле-1 с точки зрения управления болидом и реакции на происходящее. Это определённо была моя лучшая гонка в этом году. Да, седьмое место — это не самое лучшее, на что я бы мог рассчитывать, но такова жизнь. Это случается, мы извлечём из этого уроки и будем двигаться дальше. Вероятно, я должен был финишировать на пятом месте, так что я немного разочарован. Это был крайне неудачный старт из-за неправильных настроек — и я ничего не мог сделать по-другому. Неудачный пит-стоп, вероятно, стоил нам позиции Льюису», — приводит слова Норриса RacingNews365.