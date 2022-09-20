Деймон Хилл оценил шансы «Мерседеса» на победу в одной из оставшихся гонок сезона

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что у голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл», с большим отрывом лидирующего в личном зачёте пилотов, есть все шансы уступить в одной из оставшихся гонок сезона.
«Поверьте, когда в спорте возникает подобная ситуация, со стороны медиа создаётся огромное давление. Однако мы по-прежнему задаём вопрос: «Сможет ли «Мерседес» выиграть гонку?»
Что-то произойдёт, на данном этапе сезона у нас всегда бывает сумасшедшая гонка, и «Мерседес» вполне может одержать победу, а это потопит шансы Макса победить во всех гонках до конца сезона. Посмотрим. На Гран-при бывает дождь, одна из гонок может получиться мокрой», – сказал Хилл в эфире подкаста F1 Nation.
Ранее Хилл заявил, что пилот «Уильямса» Николас Латифи не заслуживает остаться в Формуле-1.
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