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Деймон Хилл: у Латифи недостаточно скорости, чтобы остаться в Формуле-1

Деймон Хилл: у Латифи недостаточно скорости, чтобы остаться в Формуле-1
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл считает, что пилот «Уильямса» Николас Латифи не заслуживает остаться в Формуле-1 в следующем году.

«Извините, но как есть — у Латифи недостаточно скорости, чтобы остаться в Формуле-1. У него было несколько хороших эпизодов, однако в итоге появился парень, который раньше даже не участвовал в Гран-при и выполнил свою работу просто великолепно.

Я понимаю, что де Врису помогли штрафы и всё остальное, но он прекрасно показал себя в квалификации и не допускал ошибок. Он сделал достаточно, чтобы мы говорили о нём, он заставил Тото Вольфа говорить о нём. Это именно то, что вам нужно делать, чтобы стать гонщиком Формулы-1», — приводит слова Хилла PlanetF1.

Напомним, Ник де Врис в дебютном Гран-при финишировал на девятой позиции. Латифи пришёл к финишу 15-м.

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