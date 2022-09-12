Деймон Хилл: у Латифи недостаточно скорости, чтобы остаться в Формуле-1

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл считает, что пилот «Уильямса» Николас Латифи не заслуживает остаться в Формуле-1 в следующем году.



«Извините, но как есть — у Латифи недостаточно скорости, чтобы остаться в Формуле-1. У него было несколько хороших эпизодов, однако в итоге появился парень, который раньше даже не участвовал в Гран-при и выполнил свою работу просто великолепно.



Я понимаю, что де Врису помогли штрафы и всё остальное, но он прекрасно показал себя в квалификации и не допускал ошибок. Он сделал достаточно, чтобы мы говорили о нём, он заставил Тото Вольфа говорить о нём. Это именно то, что вам нужно делать, чтобы стать гонщиком Формулы-1», — приводит слова Хилла PlanetF1.



Напомним, Ник де Врис в дебютном Гран-при финишировал на девятой позиции. Латифи пришёл к финишу 15-м.