Время старта Гран-при Лас-Вегаса будет самым поздним в истории Формулы-1

Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 будет иметь самое позднее время начала в истории чемпионата. Представители серии подтвердили, что гонка, которая пройд`т в субботу, начнется в 22:00 по местному времени.
Лас-Вегас дебютирует в календаре следующего года как предпоследний этап сезона.
Гонка на 50 кругов состоится 18 ноября и станет первой субботней гонкой в Формуле-1 с 1985 года. Практика состоится в четверг, а квалификация — в пятницу вечером.
Гран-при Лас-Вегаса выведет гоночные уик-энды Формулы-1 на новый уровень. Проведение Гран-при в спортивной и развлекательной столице мира позволило нам спланировать поистине впечатляющий праздник, подобного которому еще не было в нашем спорте, на самой большой арене на земле.
Весь город гудит от предвкушения гонки следующего года. Наши болельщики просто не хотят пропустить это событие. Совершенно очевидно, что Гран-при Лас-Вегаса станет самым популярным событием 2023 года, — приводит слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали Motorsport Week.
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