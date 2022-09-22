Хорнер рассказал о перепалках с Вольфом в сезоне-2021

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о своих перепалках с боссом «Мерседеса» Тото Вольфом в сезоне-2021.
«Это произошло в Сильверстоуне, где внезапно возникло огромное количество диалогов между Тото и тогдашним гоночным директором Майклом Маси. Затем Вольф отправил ему электронное письмо, а потом подошёл и начал разговаривать. И я подумал: «Ладно, хорошо, я не буду этого делать».
Я чувствовал, что это невероятно неправильно. Руководитель команды не должен иметь возможности лоббировать и влиять на директора гонки, и, тогда у нас с Тото был довольно жаркий обмен мнениями. В том случае Тото явно отстаивал свою точку зрения, что его гонщик не должен быть наказан, а у меня гонщик в больнице, машина снята с гонки, и я, очевидно, чувствовал себя очень рассерженным из-за этого.
Это был интересный обмен мнениями, потому что руководитель команды может звонить директору гонки только если в команде чувствуют, что у них есть что-то действительно весомое, чтобы возразить, дирекция не будет суетиться из-за чего-то довольно пустякового.
Находясь на Гран-при Барселоны я услышал, что Тото разговаривает по телефону с Майклом, и подумал: «Это немного странно. У меня никогда не было возможности с ним разговаривать один на один во время гонки, мои сообщения всегда передавали через менеджера команды».
После той гонки, я думаю, мы должны были сказать: «Так, знаете что, между директором гонки и менеджерами команд должна быть только одна единая форма общения».
В этот момент, в условиях конкуренции, ты становишься настолько целеустремленным, что это вполне естественно, ты собираешься сделать всё возможное для своей команды. Я думаю, что это проявилось в Абу-Даби, где Тото в несколько моментов гонки пытался настаивать на том, чтобы не вызывать машину безопасности, они не хотели, чтобы мы пытались управлять ходом гонки. Моей немедленной реакцией стала защит, а лучшая форма защиты — это нападение.
Я думаю, что ключевым фактором была авария Николаса Латифи и относительно простая машина безопасности с оставшимся количеством кругов, с приоритетом возобновить гонку.
Единственной ошибкой было не позволить двум финальным машинам уйти в отрыв — это не имело бы ни малейшего значения, результат был бы идентичен тому, что произошло», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
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