Источник: команды Ф-1 недовольны публикацией календаря на сезон-2023 без их одобрения

Команды Формулы-1 остались недовольны тем, что ФИА не уведомила их о публикации календаря на новый сезон и не дождалась одобрения участников, сообщает британское издание The Guardian.



По информации источника, представители команд остались разочарованы такими действиями ФИА. В частности, командам не нравится строенные этапы в США, Мексике и Бразилии, который пройдут друг за другом с 22 октября по 5 ноября. Более того, один из представителей команд назвал действия ФИА неприемлемыми.



Ожидалось, что календарь будет опубликован 23 сентября после консультации с командами-участницами.



Кроме того, руководство Формулы-1 также было удивлено тем, что календарь был опубликован так быстро. Это помешало отдельно объявить о договорённости с Гран-при Монако по поводу подписания нового контракта до конца 2025 года. Формуле-1 пришлось оперативно выпустить пресс-релиз.