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В ЮАР рассказали, по чьей вине Гран-при Южной Африки не вошёл в календарь Ф-1 на 2023 год

В ЮАР рассказали, по чьей вине Гран-при Южной Африки не вошёл в календарь Ф-1 на 2023 год
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Председатель Южноафриканской автомобильной федерации Антон Ру обвинил местного промоутера в том, что Гран-при ЮАР не вошёл в календарь Формулы-1 на 2023 год.

«Причина, по которой Гран-при Формулы-1 не состоится в 2023 году, в том, что местный промоутер, назначенный Ф-1, не смог предоставить финансовые гарантии. Здесь нет вины Формулы-1, ФИА или местной федерации. Нет вины правительства. Нам нужно заменить местного промоутера. Но я полностью уверен, что мы будем в календаре 2024 года.

Нам нужно создавать больше спортивных героев для наших детей, думаю, что это принесёт большую пользу южноафриканскому автоспорту. Ребята должны увидеть Льюиса Хэмилтона или Макса Ферстаппена, чтобы понять это. Нам нужно создать тягу, стремление для них», — приводит слова Антона Ру PlanetF1.

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