Бинотто: нам не хватает менталитета победителей эпохи Шумахера

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что команде не хватает менталитета победителей, который присутствовал во время выступлений Михаэля Шумахера.

«Мы вернулись на высокие позиции из очень трудного положения. Долгое время мы находились под давлением и критикой. И в каком-то смысле они сформировали нас. Мы обещали, что снова будем конкурентоспособны, и мы сдержали своё обещание.

Сейчас Формула-1 перевернулась с ног на голову. В гонке участвуют настоящие гиганты в плане средств и ресурсов. Но ещё лучше будет победить их! Но чего не хватает, чтобы подняться на вершину? Того менталитета победителя, который был в эпоху Шумахера и который подталкивал тебя к тому, чтобы становиться лучше после каждой победы. Я вновь и вновь повторяю: у нас лучшая пара гонщиков в Формуле-1. Они очень здорово ладят, помогают друг другу, что способствует росту команды», — приводит слова Бинотто итальянская версия Motorsport.