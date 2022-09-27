Пиастри рассказал о звонке от Риккардо после подписания контракта с «Маклареном»

Австралийский гонщик Оскар Пиастри, подписавший контракт с командой Формулы-1 «Макларен», рассказал о телефонном звонке от Даниэля Риккардо, который со следующего сезона покинет команду.
«Это было действительно здорово, что Даниэль вышел на связь. Я и сам планировал связаться с ним, но так сложились обстоятельства, что он был на гонке, и, честно говоря, я не знал, хочет ли он меня услышать.
Я пытался придумать, что сказать, но он меня опередил. Даниэль — настоящий профессионал. Моё уважение к нему и так было очень велико, а то, как он отреагировал, только в очередной раз подтвердило то, что он хороший человек.
Знание, что нет никаких обид, очень помогло мне. Так что это было хорошо, что он связался со мной. Это был приятный момент. Я думаю, что если я смогу приблизиться к тому, чтобы повторить его успех на трассе, а также закалить свой характер вне трассы, то у меня всё получится», — приводит слова Пиастри PlanetF1.
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