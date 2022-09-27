Росс Браун: Хэмилтон находится на закате своей карьеры

Британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», уже вступил в заключительный этап своей гоночной карьеры. Такое мнение насчёт семикратного чемпиона мира выразил управляющий директор Формулы-1 Росс Браун.



«Льюис находится на закате своей карьеры. Но это не значит, что всё кончено. Он прилагает много усилий, чтобы снова встать на победный путь, для него это тест на характер», — приводит слова Брауна Sport Bild.



«Вполне возможно, Джордж Расселл стал голодней до побед. Но Льюис вернётся, я уверен. То же самое и с «Мерседесом». Я считаю, что периоды, когда у вас всё не очень хорошо, вы должны преодолеть, чтобы стать сильнее. Это я говорю по собственному опыту», — добавил Браун.