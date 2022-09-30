Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен быстрее Леклера

На городской трассе Марина Бей завершилась первая тренировка Гран-при Сингапура. Лучшее время по её итогам продемонстрировал семикратный чемпион Формулы-1, гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Второй результат показал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Топ-3 замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1. Гран-при Сингапура. Первая тренировка:



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.43,033

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,084

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,402

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,806

5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,033

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1,105

7. Эстебан Окон («Альпин») +1,703

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,188

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,225

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,303

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,321

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,691

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,692

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,995

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,048

16. Александер Албон («Уильямс») +3,086

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +3,375

18. Мик Шумахер («Хаас») +3,568

19. Ландо Норрис («Макларен») +3,647

20. Николас Латифи («Уильямс») +4,059