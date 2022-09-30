Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен быстрее Леклера

На городской трассе Марина Бей завершилась первая тренировка Гран-при Сингапура. Лучшее время по её итогам продемонстрировал семикратный чемпион Формулы-1, гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Второй результат показал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Топ-3 замкнул Шарль Леклер из «Феррари».
Формула-1. Гран-при Сингапура. Первая тренировка:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.43,033
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,084
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,402
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,806
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,033
6. Карлос Сайнс («Феррари») +1,105
7. Эстебан Окон («Альпин») +1,703
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,188
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,225
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,303
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,321
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,691
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,692
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,995
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,048
16. Александер Албон («Уильямс») +3,086
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +3,375
18. Мик Шумахер («Хаас») +3,568
19. Ландо Норрис («Макларен») +3,647
20. Николас Латифи («Уильямс») +4,059
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