Сайнс стал лучшим на второй тренировке Гран-при Сингапура, Леклер быстрее Ферстаппена
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На городской трассе «Марина Бей» завершилась вторая тренировка Гран-при Сингапура. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Карлос Сайнс из итальянской команды «Феррари». Второе время продемонстрировал его напарник Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».
Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен («Ред Булл») был четвёртым. Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятый результат.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1:42.587
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.208
|3.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.324
|4.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.339
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.595
|6.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0.825
|7.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0.844
|8.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+0.933
|9.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1.319
|10.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.395
|11.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.426
|12.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.662
|13.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.835
|14.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.882
|15.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.937
|16.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+2.557
|17.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+2.624
|18.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+2.860
|19.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+3.036
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+3.966
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