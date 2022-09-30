Сайнс стал лучшим на второй тренировке Гран-при Сингапура, Леклер быстрее Ферстаппена

На городской трассе «Марина Бей» завершилась вторая тренировка Гран-при Сингапура. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Карлос Сайнс из итальянской команды «Феррари». Второе время продемонстрировал его напарник Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».



Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен («Ред Булл») был четвёртым. Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка: