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Сайнс стал лучшим на второй тренировке Гран-при Сингапура, Леклер быстрее Ферстаппена

Сайнс стал лучшим на второй тренировке Гран-при Сингапура, Леклер быстрее Ферстаппена
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На городской трассе «Марина Бей» завершилась вторая тренировка Гран-при Сингапура. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Карлос Сайнс из итальянской команды «Феррари». Второе время продемонстрировал его напарник Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».

Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен («Ред Булл») был четвёртым. Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Карлос Сайнс«Феррари»1:42.587
2.Шарль Леклер«Феррари»+0.208
3.Джордж Расселл«Мерседес»+0.324
4.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.339
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.595
6.Эстебан Окон«Альпин»+0.825
7.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.844
8.Фернандо Алонсо«Альпин»+0.933
9.Серхио Перес«Ред Булл»+1.319
10.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.395
11.Ландо Норрис«Макларен»+1.426
12.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1.662
13.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.835
14.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.882
15.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.937
16.Александер Албон«Уильямс»+2.557
17.Юки Цунода«Альфа Таури»+2.624
18.Даниэль Риккардо«Макларен»+2.860
19.Мик Шумахер«Хаас»+3.036
20.Николас Латифи«Уильямс»+3.966
Формула-1 2022. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 2
30 сентября 2022, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:42.587
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.208
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.324
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