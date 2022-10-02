Латифи потеряет пять позиций за столкновение с Чжоу на Гран-при Сингапура

Пилот команды «Уильямс» канадец Николас Латифи оштрафован за столкновение с китайцем Гуаньюем Чжоу из «Альфа Ромео» в гонке Гран-при Сингапура.

Напомним, Чжоу попытался атаковать Латифи и, согласно постановлению стюардов, имел достаточный «коридор» для этого, однако канадец сместился при торможении прямо на болид соперника, инициировав контакт.

Латифи оштрафован на пять мест в стартовой решётке, наказание вступит в силу уже на следующем Гран-при, а также получил два штрафных балла (три – за последние 12 месяцев).

Текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Сингапура можно посмотреть по следующей ссылке: Гран-при Сингапура. Гонка. Текстовая онлайн-трансляция