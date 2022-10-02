Хэмилтон: мы неудачно завершили вполне достойный уикенд

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу Гран-при Сингапура, где он занял девятое место.

«Я думаю, что мы начали уикенд вполне достойно и просто очень, очень неудачно завершили его. Было трудно обгонять, и эта блокировка в седьмом повороте — когда такое случается, сердце немного замирает. Но ты должен снова вставать на ноги и идти дальше. Это был не самый лучший день, но я с нетерпением жду завтрашнего дня.



Приношу свои извинения команде. Это жизнь, и мы постоянно учимся», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гран-при Сингапура. Гонка:



1. Серхио Перес («Ред Булл») — 2:02:15.238.

2. Шарль Леклер («Феррари») +7.595.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +15.305.

4. Ландо Норрис («Макларен») +26.133.

5. Даниэль Риккардо («Макларен») +58.282.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:01.330.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:03.825.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.032.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:06.515.

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:14.576.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:33.844.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:37.610.

13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

14. Джордж Расселл («Мерседес») + 2 круга.

Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин»), Александер Албон («Уильямс»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Николас Латифи («Уильямс»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — сошли.