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Хэмилтон: мы неудачно завершили вполне достойный уикенд

Хэмилтон: мы неудачно завершили вполне достойный уикенд
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу Гран-при Сингапура, где он занял девятое место.

«Я думаю, что мы начали уикенд вполне достойно и просто очень, очень неудачно завершили его. Было трудно обгонять, и эта блокировка в седьмом повороте — когда такое случается, сердце немного замирает. Но ты должен снова вставать на ноги и идти дальше. Это был не самый лучший день, но я с нетерпением жду завтрашнего дня.

Приношу свои извинения команде. Это жизнь, и мы постоянно учимся», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гран-при Сингапура. Гонка:

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 2:02:15.238.
2. Шарль Леклер («Феррари») +7.595.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +15.305.
4. Ландо Норрис («Макларен») +26.133.
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +58.282.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:01.330.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:03.825.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.032.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:06.515.
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:14.576.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:33.844.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:37.610.
13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
14. Джордж Расселл («Мерседес») + 2 круга.
Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин»), Александер Албон («Уильямс»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Николас Латифи («Уильямс»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — сошли.

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