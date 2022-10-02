Шумахер прокомментировал столкновение с Расселлом

Пилот «Хааса» Мик Шумахер дал комментарий по поводу Гран-при Сингапура.

«Контакт с Джорджем Расселом, вероятно, разрушил нашу гонку. Финишировав 13-ми, я думаю, мы можем сказать, что мы счастливы, что вообще финишировали, так как не так много людей сумели завершить гонку. Быть единственным новичком, которому удалось пройти всю гонку, тоже достижение, так что мы можем поставить галочку в этой графе. У нас был хороший темп, но, к сожалению, нам просто не повезло. Тем не менее мы едем в Японию с хорошим настроением», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

Гран-при Сингапура. Гонка:



1. Серхио Перес («Ред Булл») — 2:02:15.238.

2. Шарль Леклер («Феррари») +7.595.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +15.305.

4. Ландо Норрис («Макларен») +26.133.

5. Даниэль Риккардо («Макларен») +58.282.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:01.330.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:03.825.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.032.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:06.515.

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:14.576.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:33.844.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:37.610.

13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

14. Джордж Расселл («Мерседес») + 2 круга.

Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин»), Александер Албон («Уильямс»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Николас Латифи («Уильямс»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — сошли.