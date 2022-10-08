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Зафнауэр рассказал, чем Гасли лучше Алонсо и Пиастри

Зафнауэр рассказал, чем Гасли лучше Алонсо и Пиастри
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Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр назвал сильные качества нового пилота команды Пьера Гасли, который станет новым напарником Эстебана Окона в сезоне-2023.

«У него есть молодость, опыт и скорость. Такое трудно сказать про множество гонщиков, которые всё ещё в Формуле-1. Даже у Алонсо и Пиастри не было всех этих качеств, так что нам повезло, что мы заполучили к себе Пьера. С нетерпением ждём работы с ним», — приводит слова Зафнауэра Crash.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,304.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,010.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,057.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,405.
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,861.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,957.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,018.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,085.
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,250.
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,699.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.30,659.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.30,709.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.30,808.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.30,953.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.31,439.

16. Александер Албон («Уильямс») — 1.31,311.
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.31,322.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,352.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,419.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,511.

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