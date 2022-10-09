«Это довольно забавно». Ферстаппен рассказал, как он узнал о том, что стал чемпионом Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает забавным тот факт, что он не знал, выиграл он титул или нет, на фоне путаницы с очками Гран-при Японии.

«Честно говоря, я не против того, что всё было немного запутанно, я нахожу это довольно забавным! В конце концов, это не изменит результата.

Главной целью было выиграть гонку. Но, как только я пересёк финишную линию, я подумал: «Хорошо, это была потрясающая гонка, снова хорошие очки, но я пока ещё не чемпион мира».

Потом я дал интервью после гонки. И вдруг мои механики начали аплодировать, и я подумал: «Что происходит?»



Я понял, что Чеко стал вторым вместо Шарля. Но я всё ещё не знал, были ли это полные очки или половинные. Но Том Вуд подошёл ко мне и сказал, что я стал чемпионом мира», — приводит слова Ферстаппена The Race.