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Ринс выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Куартараро — не финишировал

Ринс выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Куартараро — не финишировал
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Испанский гонщик Алекс Ринс («Сузуки») выиграл Гран-при Австралии MotoGP. Вторым финишировал его соотечественник Марк Маркес, выступающий на «Хонде», а замкнул тройку сильнейших итальянец Франческо Баньяя («Дукати»).

Лидер общего зачёта французский гонщик Фабио Куартараро («Ямаха») попал в аварию на 11-м круге и сошёл с гонки.

MotoGP. Гран-при Австралии.

1. Алекс Ринс («Сузуки») — 40.50,654.
2. Марк Маркес («Хонда») +0,186.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,224.
4. Марко Беццекки («Дукати») +0,534.
5. Энеа Бастьянини («Дукати») +0,557.
6. Лука Марини («Дукати») +0,688.
7. Хорхе Мартин («Дукати») +0,884.
8. Жоанн Зарко («Дукати») +3,141.
9. Алекс Эспаргаро («Априлия») +4,548.
10. Брэд Биндер («KTM») +5,940.
...
22. Фабио Куартараро («Ямаха») — не финишировал, сход на 11-м круге.

MotoGP 2022. Этап 18, Остров Филиппа, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка
16 октября 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Окончено
1
Алекс Ринс
Suzuki
40:50.654
2
Марк Маркес
Honda
+0.186
3
Франческо Баньяя
Ducati
+0.224
Комментарии
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