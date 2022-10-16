Ринс выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Куартараро — не финишировал

Испанский гонщик Алекс Ринс («Сузуки») выиграл Гран-при Австралии MotoGP. Вторым финишировал его соотечественник Марк Маркес, выступающий на «Хонде», а замкнул тройку сильнейших итальянец Франческо Баньяя («Дукати»).



Лидер общего зачёта французский гонщик Фабио Куартараро («Ямаха») попал в аварию на 11-м круге и сошёл с гонки.

MotoGP. Гран-при Австралии.



1. Алекс Ринс («Сузуки») — 40.50,654.

2. Марк Маркес («Хонда») +0,186.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,224.

4. Марко Беццекки («Дукати») +0,534.

5. Энеа Бастьянини («Дукати») +0,557.

6. Лука Марини («Дукати») +0,688.

7. Хорхе Мартин («Дукати») +0,884.

8. Жоанн Зарко («Дукати») +3,141.

9. Алекс Эспаргаро («Априлия») +4,548.

10. Брэд Биндер («KTM») +5,940.

...

22. Фабио Куартараро («Ямаха») — не финишировал, сход на 11-м круге.