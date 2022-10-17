Хорнер — о сезоне-2021: в ближайшие 20 лет не будет другого такого эпичного чемпионата Ф-1
Поделиться
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу сезона Формулы-1 в 2021 году.
«Концовка сезона-2021? Это было безумие. Конечно, это был самый яркий спортивный эпизод если не за последние пять лет, то уж точно за последний год. И, вероятно, в ближайшие 20 лет не будет другого такого чемпионата Формулы-1. Это было так эпично!
И, конечно, спорт поляризует. С одной стороны, фанаты Ферстаппена сходят с ума и думают, что это возмездие за то, что произошло в начале года. С другой стороны, фанаты Хэмилтона считают, что в гонку вмешались и это было несправедливо. И есть нейтральные зрители, которые стали свидетелями феноменальной борьбы между двумя великолепными пилотами, выступавшими на высочайшем уровне», — приводит слова Хорнера GPFans.
Комментарии
- 17 октября 2022
-
11:50
-
11:22
-
10:50
-
09:58
-
01:22
-
01:00
-
00:07
- 16 октября 2022
-
23:13
-
22:56
-
21:58
-
21:51
-
20:19
-
19:08
-
18:30
-
17:21
-
16:56
-
16:44
-
16:24
-
14:37
-
14:36
-
14:23
-
14:15
-
13:41
-
13:39
-
13:26
-
12:47
-
11:57
-
11:54
-
11:06
-
10:58
-
09:51
-
09:15
-
01:00
-
00:03
- 15 октября 2022
-
23:58
Партнерский контент