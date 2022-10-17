Хорнер — о сезоне-2021: в ближайшие 20 лет не будет другого такого эпичного чемпионата Ф-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу сезона Формулы-1 в 2021 году.

«Концовка сезона-2021? Это было безумие. Конечно, это был самый яркий спортивный эпизод если не за последние пять лет, то уж точно за последний год. И, вероятно, в ближайшие 20 лет не будет другого такого чемпионата Формулы-1. Это было так эпично!

И, конечно, спорт поляризует. С одной стороны, фанаты Ферстаппена сходят с ума и думают, что это возмездие за то, что произошло в начале года. С другой стороны, фанаты Хэмилтона считают, что в гонку вмешались и это было несправедливо. И есть нейтральные зрители, которые стали свидетелями феноменальной борьбы между двумя великолепными пилотами, выступавшими на высочайшем уровне», — приводит слова Хорнера GPFans.