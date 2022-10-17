Босс «Макларена» написал письмо в ФИА, в котором обвинил «Ред Булл» в жульничестве

Руководитель «Макларена» Зак Браун написал письмо в ФИА, в котором он говорит, что нарушение «Ред Булл» лимита бюджета «представляет собой жульничество».
Браун призывает к штрафным санкциям, которые ударят по австрийской команде в финансовом плане.
«Любая команда, которая превысила расходы, получила несправедливое преимущество при разработке болида как в текущем, так и в следующем году. ФИА должна сообщать о последующих действиях и наказаниях, чтобы сохранить целостность Формулы-1. Нарушение лимита перерасхода и, возможно, процедурные нарушения представляют собой жульничество, поскольку дают значительное преимущество в технических, спортивных и финансовых правилах», — приводит слова Брауна BBC.
Письмо датировано 12 октября и адресовано президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему, а копия — президенту Формулы-1 Стефано Доменикали.
В понедельник оно было отправлено командам, которые, помимо «Макларена», не совершили никаких нарушений, связанных с ограничением расходов, — «Феррари», «Мерседесу», «Альпин», «Альфа Ромео» и «Хаасу».
Напомним, на прошлой неделе ФИА объявила, что «Ред Булл» виновен в «незначительном» нарушении лимита. Это меньшая из двух категорий нарушений, предусмотренных финансовым регламентом Формулы-1.
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