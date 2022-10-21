Хэмилтон предупредил ФИА в случае отсутствия адекватного штрафа превысивших расходы команд

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал позицию, что Международная автомобильная федерация (ФИА) должна действовать решительно, чтобы пресекать любое нарушение финансового регламента и наказывать виновных.
«Я действительно думаю, что спорт должен что-то сделать с этим в будущем. Потому что в противном случае, если эти правила будут достаточно мягкими, все команды будут просто переступать через них и тратить миллионы. В таком случае только удар по запястью не принесёт пользу спорту. С таким же успехом в будущем можно было бы и вовсе отказаться от этого ограничения затрат», — приводит слова Хэмилтона The Guardian.
Ранее стало известно, что ФИА предложила австрийской команде «Ред Булл» сделку на фоне превышения ею потолка расходов в прошлом сезоне Формулы-1.
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