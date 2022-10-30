Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Хэмилтон — третий, Леклер — седьмой

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Хэмилтон — третий, Леклер — седьмой
Комментарии

На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась квалификация Гран-при Мексики. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Топ-3 замкнул напарник Расселла Льюис Хэмилтон.

Напарник Ферстаппена Серхио Перес показал четвёртый результат. Лучшим из пилотов «Феррари» стал Карлос Сайнс, показавший пятый результат. Шарль Леклер по итогам квалификации стал седьмым.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:17.775
2.Джордж Расселл«Мерседес»+0.304
3.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.309
4.Серхио Перес«Ред Булл»+0.353
5.Карлос Сайнс«Феррари»+0.576
6.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.626
7.Шарль Леклер«Феррари»+0.780
8.Ландо Норрис«Макларен»+0.946
9.Фернандо Алонсо«Альпин»+1.164
10.Эстебан Окон«Альпин»+1.235

Не прошли во второй сегмент

МестоПилотКомандаВремя
11.Даниэль Риккардо«Макларен»1:19.325
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1:19.476
13.Юки Цунода«Альфа Таури»1:19.589
14.Пьер Гасли«Альфа Таури»1:19.672
15.Кевин Магнуссен«Хаас»1:19.833

Не прошли в третий сегмент

МестоПилотКомандаВремя
16.Мик Шумахер«Хаас»1:20.419
17.Себастьян Феттель«Астон Мартин»1:20.419
18.Лэнс Стролл«Астон Мартин»1:20.520
19.Александер Албон«Уильямс»1:20.859
20.Николас Латифи«Уильямс»1:21.167
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022