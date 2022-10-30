Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Хэмилтон — третий, Леклер — седьмой

На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась квалификация Гран-при Мексики. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Топ-3 замкнул напарник Расселла Льюис Хэмилтон.



Напарник Ферстаппена Серхио Перес показал четвёртый результат. Лучшим из пилотов «Феррари» стал Карлос Сайнс, показавший пятый результат. Шарль Леклер по итогам квалификации стал седьмым.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация

Место Пилот Команда Время 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:17.775 2. Джордж Расселл «Мерседес» +0.304 3. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.309 4. Серхио Перес «Ред Булл» +0.353 5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.576 6. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +0.626 7. Шарль Леклер «Феррари» +0.780 8. Ландо Норрис «Макларен» +0.946 9. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.164 10. Эстебан Окон «Альпин» +1.235

Не прошли во второй сегмент

Место Пилот Команда Время 11. Даниэль Риккардо «Макларен» 1:19.325 12. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:19.476 13. Юки Цунода «Альфа Таури» 1:19.589 14. Пьер Гасли «Альфа Таури» 1:19.672 15. Кевин Магнуссен «Хаас» 1:19.833

Не прошли в третий сегмент