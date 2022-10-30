Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Хэмилтон — третий, Леклер — седьмой
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На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась квалификация Гран-при Мексики. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Топ-3 замкнул напарник Расселла Льюис Хэмилтон.
Напарник Ферстаппена Серхио Перес показал четвёртый результат. Лучшим из пилотов «Феррари» стал Карлос Сайнс, показавший пятый результат. Шарль Леклер по итогам квалификации стал седьмым.
Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:17.775
|2.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.304
|3.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.309
|4.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.353
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.576
|6.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0.626
|7.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.780
|8.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.946
|9.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.164
|10.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.235
Не прошли во второй сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|11.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1:19.325
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:19.476
|13.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1:19.589
|14.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1:19.672
|15.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1:19.833
Не прошли в третий сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|16.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|1:20.419
|17.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1:20.419
|18.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|1:20.520
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:20.859
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1:21.167
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