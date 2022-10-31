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Леклер: печально говорить, что мы выжали максимум и при этом в минуте от Ферстаппена

Леклер: печально говорить, что мы выжали максимум и при этом в минуте от Ферстаппена
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш шестым на Гран-при Мексики.

«Сегодня была гонка, в которой у нас не было темпа. Мы в минуте от Макса, и это много, это заставляет вспомнить про Спа. Нам нужно понять, почему мы оказались так далеко. Даже сегодня проблемы [с двигателем] были решены не до конца, но их недостаточно, чтобы полностью объяснить наше отставание.

Был ли у нас слишком консервативный подход к мотору? Нам нужно проанализировать, но проблем было больше, чем обычно. Уикенд не было хорошим. Печально говорить, что мы выжали максимум из потенциала и при этом в минуте от Ферстаппена», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

Гран-при Мексики. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,186.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18,097.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +49,431.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +58,123.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.08,774.
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
19. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.

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