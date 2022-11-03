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После прихода Норриса в Формулу-1 имя Ландо стало популярнее в 48 раз

После прихода Норриса в Формулу-1 имя Ландо стало популярнее в 48 раз
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В Великобритании всё чаще начали называть новорождённых детей в честь пилота «Макларена» Ландо Норриса, сообщает Formula1news.

Согласно исследованию ONS, с момента дебюта Норриса в Формуле-1 число детей, которых называют «Ландо», увеличилось на 4861 процент. Примечательно, что до появления Ландо Норриса в Формуле-1 это имя было чрезвычайно редким — только одного ребёнка называли так каждые два года. С 2019 года в среднем 24 ребёнка получают при рождении имя Ландо Норриса.

Помимо Норриса, в первую пятёрку растущих имён попал и Льюис Хэмилтон — в Великобритании за время карьеры Хэмилтона в Формуле-1 стало на 271 процент больше Льюисов.

В пятёрку также попали футбольный тренер Алекс Фергюсон (333 процента), супертяжеловес Тайсон Фьюри и экс-футболист Яя Туре.

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