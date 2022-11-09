Стало известно, когда «Хаас» примет решение по поводу второго пилота на сезон-2023

Американская команда Формулы-1 «Хаас» объявит имя второго пилота на сезон-2023 только после Гран-при Бразилии. Об этом сообщает RTL.
Сообщалось, что перед Гран-при Бразилии американская команда объявит о соглашении с опытным Нико Хюлькенбергом, который должен заменить Мика Шумахера, чей контракт истекает в конце сезона.
До этого руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда объявит состав пилотов на 2023 год перед завершающим сезон Гран-при Абу-Даби, а возможно, даже до этапа в Бразилии.
Гран-при Абу-Даби состоится с 18 по 20 ноября. Этап в Бразилии пройдёт с 11 по 13 ноября. Шумахер в общем зачёте пилотов Формулы-1 занимает в настоящий момент 16-е место, имея в активе 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен на 13-м месте (24 очка).
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
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