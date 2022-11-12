Гасли — о поуле Магнуссена: это то, чем мне нравится Формула-1! Но для нас это ужасно

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал завоевание поул-позишен Гран-при Бразилии пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном.



«Это то, чем мне нравится Формула-1. Невероятно. Но для нас это ужасно, ведь мы сражаемся с «Хаасом» в общем зачёте. Идите проверьте, как там Франц!



Без сомнений, когда ты видишь Кева и «Хаас» на поул-позишен, то думаешь — вау! На его месте мог быть кто угодно другой, но я должен поздравить его. В таких условиях тебе нужно проехать круг, и он сделал это в правильный момент», — приводит слова Гасли Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.



1. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:11.674.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.203.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.385.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.589.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.683.

6. Эстебан Окон («Альпин») +0.751.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.830.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.937.

9. Серхио Перес («Ред Булл») +3.927.

10. Шарль Леклер («Феррари») — без времени.



Не прошли в третий сегмент



11. Александер Албон («Уильямс») — 1:11.631.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:11.875.

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:11.678.

14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:12.140.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.210.



Не прошли во второй сегмент



16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:15.095.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:15.197.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:15.486.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:16.264.

20. Мик Шумахер («Хаас») — 1:16.361.