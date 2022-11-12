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Гасли — о поуле Магнуссена: это то, чем мне нравится Формула-1! Но для нас это ужасно

Гасли — о поуле Магнуссена: это то, чем мне нравится Формула-1! Но для нас это ужасно
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Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал завоевание поул-позишен Гран-при Бразилии пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном.

«Это то, чем мне нравится Формула-1. Невероятно. Но для нас это ужасно, ведь мы сражаемся с «Хаасом» в общем зачёте. Идите проверьте, как там Франц!

Без сомнений, когда ты видишь Кева и «Хаас» на поул-позишен, то думаешь — вау! На его месте мог быть кто угодно другой, но я должен поздравить его. В таких условиях тебе нужно проехать круг, и он сделал это в правильный момент», — приводит слова Гасли Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.

1. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:11.674.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.203.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.385.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.589.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.683.
6. Эстебан Окон («Альпин») +0.751.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.830.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.937.
9. Серхио Перес («Ред Булл») +3.927.
10. Шарль Леклер («Феррари») — без времени.

Не прошли в третий сегмент

11. Александер Албон («Уильямс») — 1:11.631.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:11.875.
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:11.678.
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:12.140.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.210.

Не прошли во второй сегмент

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:15.095.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:15.197.
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:15.486.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:16.264.
20. Мик Шумахер («Хаас») — 1:16.361.

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