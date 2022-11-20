Хэмилтон прокомментировал проблемы с машиной после инцидента с Сайнсом и сход под финиш

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу Гран-при Абу-Даби.
«Последняя гонка стала хорошим напоминанием о том, как в целом прошёл этот год, и я рад, что она закончилась и теперь мы можем с нетерпением ждать следующего сезона. У меня был сильный старт, но днище машины сильно пострадало во время контакта с Карлосом, и дальше всё развивалось по нарастающей. Когда это происходит, ты просто теряешь немного производительности. У меня возникло ощущение, что что-то не так с передним антикрылом, и мне пришлось ждать остановки, чтобы его снять.
У нас были проблемы с болидом весь уикенд, и, к сожалению, мне пришлось сойти прямо перед финишем гонки, потому что мы потеряли давление в гидравлике. Следующие пару недель мы проведём на заводе, где будем упорно работать, чтобы убедиться, что в следующем году мы сможем вернуться более сильными, так что мы сосредоточимся на этом. Я надеюсь, что борьба в этом году даст нам силы и инструменты, чтобы бороться за новые победы в будущем — команда в Брэкли и Бриксуорте заслуживает этого, учитывая, как упорно они работали весь год. Итак, мы продолжаем вставать и пытаться — мы должны показать свою силу в течение этой зимы и в следующем сезоне», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
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