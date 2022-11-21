«Спасибо за всё». Норрис попрощался с Риккардо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис попрощался со своим напарником, Даниэлем Риккардо, покидающим Формулу-1 как минимум на один сезон.



«Даниэль, это было большое удовольствие, мой друг. Спасибо за всё. Спасибо за хорошие времена, спасибо за смех. Ты настоящая легенда», — написал Ландо Норрис в своих социальных сетях.

Фото: twitter.com/LandoNorris

Ожидается, что в следующем сезоне Риккардо займёт роль третьего пилота в «Ред Булл». В обязанности пилота будут входить работа на симуляторе, демонстрационные заезды и маркетинговые мероприятия. Также он будет принимать участие в шинных тестах.



Ранее сообщалось, что Хельмут Марко в интервью немецкому телеканалу Sky Sport подтвердил, что австралиец Даниэль Риккардо в следующем году станет третьим пилотом «Ред Булл». Позднее Марко заявил, что его не так поняли. Риккардо, в свою очередь, опроверг эту информацию, фактически сказав то же самое, что и Марко в своём опровержении.