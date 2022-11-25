Вильнёв: не удивлюсь, если мы снова увидим Феттеля в паддоке

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался на тему возможного возвращения Себастьяна Феттеля в Формулу-1.
«Будет любопытно посмотреть, увидим ли мы снова Себастьяна Феттеля в Формуле-1. Для него это был сложный год, он много занимался своими делами за пределами паддока. Но он здорово прибавил в последних Гран-при. Он будет скучать по Формуле-1, так что я не удивлюсь, если он вернётся в паддок в другой роли. Когда долго занимаешься чем-то одним, однажды всё надоедает. Хочется побыть дома, с семьёй — но через несколько месяцев всё может измениться», — написал Жак Вильнёв в своей колонке на Formule1.nl.
Себастьян Феттель четырежды становился чемпионом мира в составе «Ред Булл». В Абу-Даби он провёл свою последнюю гонку в профессиональной карьере. Его место в «Астон Мартин» занял испанский пилот Фернандо Алонсо.
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