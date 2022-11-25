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Вильнёв: не удивлюсь, если мы снова увидим Феттеля в паддоке

Вильнёв: не удивлюсь, если мы снова увидим Феттеля в паддоке
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался на тему возможного возвращения Себастьяна Феттеля в Формулу-1.

«Будет любопытно посмотреть, увидим ли мы снова Себастьяна Феттеля в Формуле-1. Для него это был сложный год, он много занимался своими делами за пределами паддока. Но он здорово прибавил в последних Гран-при. Он будет скучать по Формуле-1, так что я не удивлюсь, если он вернётся в паддок в другой роли. Когда долго занимаешься чем-то одним, однажды всё надоедает. Хочется побыть дома, с семьёй — но через несколько месяцев всё может измениться», — написал Жак Вильнёв в своей колонке на Formule1.nl.

Себастьян Феттель четырежды становился чемпионом мира в составе «Ред Булл». В Абу-Даби он провёл свою последнюю гонку в профессиональной карьере. Его место в «Астон Мартин» занял испанский пилот Фернандо Алонсо.

Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем
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