Чандхок: «Феррари» недостаточно просто сменить руководителя

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о возможном увольнении руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.
«Будет обидно, если Маттиа Бинотто уйдёт. Я всегда считал его интересным и готовым поговорить. Он пытался создать в команде культуру без страха и вины, но при этом не внёс изменений, которые должен был внести в рамках этого. Но смена только руководителя команды — это не ответ, «Феррари» нужна более широкая реструктуризация. Интересно, стоит ли переводить Маттиа на роль технического директора. Не стоит забывать, что в этом году они смогли спроектировать быструю и хорошую машину», — приводит слова Каруна Чандхока PlanetF1.
Ранее итальянская пресса, ссылаясь на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера, сообщила, что Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причина такого решения заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.
При этом источники сообщали, что в команде никто не в курсе скорого ухода Бинотто со своего поста.
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