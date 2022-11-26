Маттиа Бинотто рассказал о самой сложной задаче в своей карьере

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о самом сложном решении в своей карьере.



«Думаю, что да, у Феттеля были амбиции и его целью был титул, когда он присоединился к „Феррари“. Оно являлось и нашей мечтой и целью Так что для него это была неудача, как и для всей команды. Он был близок, шансы были, но мы ими не воспользовались. Себастьян является прекрасным пилотом, об этом говорят его достижения. „Феррари“ повезло, что он стал частью команды, провел шесть важных лет. Он многое привнёс в команду как пилот, но ещё больше как человек. Фанаты „Феррари“ до сих пор любят Феттеля, и это факт.



Мне было тяжело сообщить ему, что мы не продлим с ним контракт. Думаю, это могла быть самая сложная задача, которая стояла перед ним за всю карьеру. Когда любишь такого человека и тебе по-настоящему нравится с ним работать, трудно принимать подобное решение и объявлять о нём. Но, думаю, для моей карьеры это тоже был важный момент. Такие трудности делают тебя сильнее. Однако это решение мы будем вспоминать как самое трудное», — приводит слова Маттиа Бинотто PlanetF1.