Ферстаппен номинирован на звание «спортсмен года» в Нидерландах

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был номинирован на звание «спортсмен года» в Нидерландах. Он может стать обладателем награды третий раз в жизни. Ранее он побеждал в 2016 и 2021 годах. Всего в список претендентов входят 13 спортсменов.

Напомним, Ферстаппен в этом году стал победителем Формулы-1.

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.



1. Макс Ферстаппен — 454 очка.

2. Шарль Леклер — 308 очков.

3. Серхио Перес — 305 очков.

4. Джордж Расселл — 275 очков.

5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков.

6. Льюис Хэмилтон — 240 очков.

7. Ландо Норрис — 122 очка.

8. Эстебан Окон — 92 очка.

9. Фернандо Алонсо — 81 очко.

10. Валттери Боттас — 49 очков.

Болельщики сжигают атрибутику Макса Ферстаппена: