Ферстаппен номинирован на звание «спортсмен года» в Нидерландах
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был номинирован на звание «спортсмен года» в Нидерландах. Он может стать обладателем награды третий раз в жизни. Ранее он побеждал в 2016 и 2021 годах. Всего в список претендентов входят 13 спортсменов.
Напомним, Ферстаппен в этом году стал победителем Формулы-1.
Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.
1. Макс Ферстаппен — 454 очка.
2. Шарль Леклер — 308 очков.
3. Серхио Перес — 305 очков.
4. Джордж Расселл — 275 очков.
5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков.
6. Льюис Хэмилтон — 240 очков.
7. Ландо Норрис — 122 очка.
8. Эстебан Окон — 92 очка.
9. Фернандо Алонсо — 81 очко.
10. Валттери Боттас — 49 очков.
Болельщики сжигают атрибутику Макса Ферстаппена:
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