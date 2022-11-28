«Мы больше не контролировали ситуацию». Вольф — о проблеме «Мерседеса» в минувшем сезоне
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении команды в завершившемся сезоне Формулы-1.
«Мы больше не контролировали ситуацию. На этот раз это была наша собственная вина. Другие справились с новыми правилами лучше, чем мы. В нашем случае всё дело просто в машине. Так что ситуация зависит от нас. Мы сами можем всё исправить. В остальном у «Мерседеса» всё стабильно — команда, гонщики, техника», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.
Напомним, «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Вторая позиция досталась «Феррари», первая — «Ред Булл». В активе немецкого гоночного коллектива всего одна победа в Гран-при за весь сезон — у Джорджа Расселла.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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