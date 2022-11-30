Леклер предложил болельщикам выбрать дизайн шлема на следующий сезон
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором предложил болельщикам выбрать дизайн шлема на следующий сезон.
Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.
1. Макс Ферстаппен — 454 очка.
2. Шарль Леклер — 308 очков.
3. Серхио Перес — 305 очков.
4. Джордж Расселл — 275 очков.
5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков.
6. Льюис Хэмилтон — 240 очков.
7. Ландо Норрис — 122 очка.
8. Эстебан Окон — 92 очка.
9. Фернандо Алонсо — 81 очко.
10. Валттери Боттас — 49 очков.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днём рождения:
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