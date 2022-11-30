Леклер предложил болельщикам выбрать дизайн шлема на следующий сезон

Пилот «Феррари» Шарль Леклер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором предложил болельщикам выбрать дизайн шлема на следующий сезон.

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.



1. Макс Ферстаппен — 454 очка.

2. Шарль Леклер — 308 очков.

3. Серхио Перес — 305 очков.

4. Джордж Расселл — 275 очков.

5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков.

6. Льюис Хэмилтон — 240 очков.

7. Ландо Норрис — 122 очка.

8. Эстебан Окон — 92 очка.

9. Фернандо Алонсо — 81 очко.

10. Валттери Боттас — 49 очков.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днём рождения: