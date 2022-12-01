На аукционе шлема Албона собрали € 97 тыс. для тайского детского дома

Аукцион по продаже шлема пилота Формулы-1 Алекса Албона на Гран-при Сингапура помог собрать € 97 тыс. для поддержки детского дома в Таиланде.
Ранее в этом году Албон посетил детский дом Ват Сакаео недалеко от Бангкока, который поддерживается благотворительной организацией Iceman Charity, управляемой Фолькером Капито, братом директора команды «Уильямс» Йоста Капито.
После посещения детского дома в марте этого года Албон перекрасил волосы в рыжий цвет, а затем призвал паддок Формулы-1 сделать то же самое в рамках акции по сбору средств. Эта акция была продолжена решением выставить на аукцион свой сингапурский шлем, дизайн которого был разработан детьми, с которыми он познакомился.
В итоге шлем был продан на аукционе за € 97 тыс.
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