В Формуле-1 выразили заинтересованность проектом проведения Гран-при в Мадриде

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о проекте проведения этапа Гран-при в Мадриде.
«У нас есть соглашение с трассой в Барселоне на ближайшие несколько лет, мы довольны этим. Мадрид? Они предложили интересный проект. Ему требуется развитие, нужно понять, насколько в нём есть смысл с технической и экономической точек зрения. Это подтверждает, что Формула-1 наращивает популярность в Испании, в том числе благодаря успешным выступлениям Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса. Разумеется, это поможет нам выработать надежное решение по поводу будущего чемпионата в Испании», — приводит слова Стефано Доменикали Marca.
Напомним, строительство трассы в Мадриде идёт с 2021 года. Ожидалось, что автодром будет готов уже к 2023 году.
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