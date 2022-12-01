В «Андретти» всё ещё намерены присоединиться к Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Майкл Андретти заявил, что он не собирается сдаваться в своих попытках привести собственную команду в Формулу-1.
«Да, мы по-прежнему продолжаем работу. Думаю, за последние пару месяцев мы смогли достичь неплохого прогресса и мы не сдаёмся», — приводит слова Майкла Андретти The Race.
В настоящий момент Андретти пытается создать проект команды Формулы-1, однако потенциальные соперники выступают против этого. Главная причина — влияние новой команды на перераспределение призового фонда. При этом сам Марио Андретти недавно заявил, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1, а также высказал мнение, что в «Королевских гонках» могли бы выступать 11 или 12 команд.
Ранее стало известно, что компания строит новую автоспортивную базу. Строительство сооружения начнётся до конца этого года.
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