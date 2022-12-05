Россиянин Белов раскрыл серию грубых ошибок, из-за которых он ушёл из команды «МП»

Российский гонщик Михаэль Белов рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в сезоне-2022, выступая в составе команды «МП Моторспорт» во ФРЕКА.



«Имола. Практики проехали хорошо, идёт квалификация, я выезжаю, по-моему, это была первая квалификация. И я проигрываю 0,9 секунды лидеру. Я вылетал в квале, вылетел в гравий, ничего не мог сделать. Это был мой предел. Я предупредил, что заканчиваю круг, потому что вылетел. В ответ мне говорят продолжать. А что я сделаю? Мы заезжаем. Мы понимаем, что я буду 20-м. Через два часа ко мне приходит инженер и говорит, что мы перелили топлива в два раза. Вы залили вместо 18 литров 30 с лишним? Полный бак на квалификацию? Я начал считать, сколько в десятых это времени. Это в целом секунда просто на весе, учитывая то, что я чиркал днищем, у меня не было скорости. Это был потенциальный поул.



Монако. Есть такое крепление, где крепится рулевая рейка, у меня она расслабилась, и руль катался по оси, ездил куда хотел. Мало того, что ты и так держишь руль на трассе, приходится держать его ещё и вертикально, чтобы он никуда не упал. Я это заметил, еду гонку, за 10 минут до финиша. Захожу в поворот и понимаю, что касаюсь рукой воротника. Так не должно быть. Заезжаю на кочку, и у меня руль просто в сторону. Я четыре раза стену чиркнул из-за этого. Ты заезжаешь на поребрик, и у меня просто нет контроля руля, машина сама касается стенки.



Зандворт. Стою и понимаю, что у меня что-то не так с настройкой во второй квалификации. Машина странно себя вела. Осматриваем машину и замечаем, что два шурупа выключены из пушрода. Из рычагов-толкателей было выкручено два болта. Один болт был выкручен наполовину, второй — на полсантиметра. Начинаю фотографировать, а то вдруг мне не поверят. Понимаю, что слушать меня о техпроблемах людям будет неинтересно. Я сфоткал это, отправил менеджеру и отцу. Эмоции были у всех невероятные. Я скинул, приехал домой, и мы начали думать. Следующей была Венгрия, а Зандворт показателен с точки зрения медленных поворотов, которые там есть.



Мы с менеджером подумали и решили, что лучше не ехать вообще, чем ехать так и убить имидж быстрого пилота, закопаться в этот сезон. Нет смысла», — сказал Михаэль Белов в эфире Be on Edge.