В «Уильямсе» объявили об уходе технического директора и руководителя команды

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что Йост Капито, проработавший два года в качестве генерального директора и руководителя команды, уходит в отставку. Технический директор Франсуа-Ксавье Демензон, работавший в «Уильямсе» с 2021 года, также покинет свой пост.

«Для меня было огромной честью руководить «Уильямс Рейсинг» в течение последних двух сезонов и заложить основу для преобразования этой великой команды. Я с нетерпением жду момента, когда команда продолжит свой путь к будущему успеху», — заявил Капито.

Руководитель компании-владельца «Уильямса» «Дорилтон Кэпитал» Мэтью Сэвидж поблагодарил Демензона и Капито за работу.

В ближайшее время «Уильямс Рейсинг» объявит о новом руководителе команды и техническом директоре.