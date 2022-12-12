В «Уильямсе» объявили об уходе технического директора и руководителя команды
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Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что Йост Капито, проработавший два года в качестве генерального директора и руководителя команды, уходит в отставку. Технический директор Франсуа-Ксавье Демензон, работавший в «Уильямсе» с 2021 года, также покинет свой пост.
«Для меня было огромной честью руководить «Уильямс Рейсинг» в течение последних двух сезонов и заложить основу для преобразования этой великой команды. Я с нетерпением жду момента, когда команда продолжит свой путь к будущему успеху», — заявил Капито.
Руководитель компании-владельца «Уильямса» «Дорилтон Кэпитал» Мэтью Сэвидж поблагодарил Демензона и Капито за работу.
В ближайшее время «Уильямс Рейсинг» объявит о новом руководителе команды и техническом директоре.
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