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Хюлькенберг: если бы не я, то место Шумахера занял бы кто-то другой

Хюлькенберг: если бы не я, то место Шумахера занял бы кто-то другой
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Новобранец «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о своих отношениях с Миком Шумахером, чьё место в команде он займёт в 2023 году.

«Мы нечасто общаемся с Шумахером, обычно только во время предстартовых церемоний, и то, потому что говорим на одном языке. Но эту ситуацию мы никогда не обсуждали. Мик из другого поколения пилотов. У нас с ним никогда не было таких отношений, как у него, например, с Себастьяном Феттелем.

Что произошло — то произошло. Но если бы это был не я, то его лишил бы места в команде кто-то другой. В Формуле-1 всё зависит от твоих выступлений. Если ты хорошо себя показываешь, то ты нужен. Если нет, то ты быстро можешь потерять своё место», — приводит слова Нико Хюлькенберга RTL.

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