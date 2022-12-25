В «Макларене» рассказали о шансах О'Уорда и Палоу выступить в Формуле-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался по поводу шансов тест-пилотов Алекса Палоу и Пато О’Уорда выступить в Формуле-1.
«Программа тестирования очень важна. Пато, наша сенсация в IndyCar, уже выиграл для нас несколько гонок.
В Формуле-1 мы обязаны провести две свободные практики, и мы хотим выставить гонщиков, которые, по нашему мнению, имеют потенциал в Формуле-1. Мы посадили в машину Пато, а затем Алекса Палоу. Он фантастически себя проявил, а также провёл тесты. Вы никогда не знаете, будет ли здоров ваш пилот к Гран-при, поэтому вам нужны резервные гонщики.
Мы считаем, что эти два гонщика из семьи «Макларен» обладают огромным потенциалом. Поэтому мы хотим дать им хороший пробег и посмотреть, что их ждёт в будущем», — приводит слова Брауна Motorsport Week.
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